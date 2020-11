Homem é detido por tráfico de drogas em Tefé

| Foto: Divulgação/PMAM

Manaus – Um homem foi detido por policiais militares lotados no 3º Batalhão de Polícia Militar de Tefé por envolvimento com o tráfico de drogas por volta das 11h na última quinta-feira (19).

De acordo com os militares do 3º BPM, quando realizavam patrulhamento naquela cidade, nas proximidades do porto de catraias que dá acesso aos bairros Abial e Colônia Ventura, avistaram um homem maior de idade, que ao perceber a presença policial demonstrou nervosismo e atitude suspeita, sendo abordado em seguida. No bolso dele foi encontrado uma porção média de substância entorpecente supostamente maconha tipo “skank”, e, na mochila mais outra porção do mesmo material.

Quando foi indagado sobre o material ilícito, ele respondeu que havia comprado na casa de um outro indivíduo. Os policiais então se dirigiram ao endereço informado, e, quando se aproximaram, havia um forte odor característico de substâncias ilícitas. No local avistaram um elemento fumando um cigarro possivelmente de droga, e na parte de baixo da casa dois indivíduos se evadiram.

Um dos foi detido e posteriormente identificado, e após realizada a revista no imóvel, foram encontrados mais uma porção média da mesma substância pesando 7g, uma quantia em dinheiro de R$ 925, um simulacro de arma de fogo, um relógio de cor amarela, dois cordões de cor branca com medalhas, um cordão cor amarela, um aparelho celular, dois receptores de antenas, além de uma ferramenta elétrica.

Diante do flagrante, o detido e o material ilícito apreendido foi apresentado à delegacia de polícia da cidade para a realização dos procedimentos legais apropriados.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Motorista de app e passageiro são baleados dentro de carro em Manaus

Adolescente é apreendido com drogas no loteamento João Paulo