Dois homens são detidos por tráficos de drogas no Amazonas

O interior do Amazonas realizou duas detenções pelo crime de tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Manacapuru e Nova Olinda do Norte (AM) – O interior do Amazonas realizou duas detenções pelo crime de tráfico de drogas na noite do último sábado (21). Antônio Pacheco Teles, de 41 anos, e um homem de 18 anos foram impedidos de comercializar entorpecentes nos municípios de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus) e Nova Olinda do Norte (distante 126 quilômetros de Manaus), respectivamente.

Quatro porções de uma substância possivelmente oxi, totalizando 1,510 kg, foram apreendidos com Antônio Pacheco Teles. O suspeito foi detido no bairro Biribiri de Manacapuru por volta de 22h (horário local).

Diante dos fatos, o homem foi conduzido e apresentado no Distrito Integrado de Polícia do município para os devidos procedimentos legais.

Nova Olinda do Norte

Com o suspeito de 18 anos, foram encontradas 17 trouxinhas de skank, 14 trouxinhas de oxi e cinco papelotes de maconha. Ele foi detido na Rua São Gabriel, bairro Chicolândia, em Nova Olinda do Norte.

Durante a apreensão, o homem tentou fugir da polícia, que conseguiu recuperar o suspeito. A tentativa de fuga resultou em pequenas escoriações nos joelhos direito e esquerdo.

O suspeito foi entregue e apresentado no 47º Distrito Integrado de Polícia, onde serão realizados todos os procedimentos cabíveis.

