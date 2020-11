Moto usada para o tráfico é apreendida na zona leste de Manaus

Os suspeitos abandonaram a moto utilizada e fugiram do local | Foto: Divulgação

Manaus - Uma motocicleta usada no tráfico de drogas foi apreendida na área de Rip Rap da rua São José dos Campos, no Distrito Industrial II, zona leste de Manaus. Segundo policiais, a ação ocorreu por volta das 02h quando receberam uma denúncia via linha direta de suspeitos armados.

A guarnição do serviço de área juntamente com as outras viaturas deslocaram ao local, fazendo cerco policial, momento quando foram surpreendidos com tiros disparados contra as viaturas, estratégia usada pelos suspeitos para empreenderem fuga com apoio de uma moto na área de Rip Rap.

Os suspeitos abandonaram a moto utilizada e fugiram do local. Foi feita a consulta do veículo, mas a mesma está sem restrição, porém está com chassis cortado. Mediante os fatos, a moto foi apresentada no 14° DIP para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Veja vídeo: cavalo mecânico perde o controle e colide com veículo

Homem é detido por tráfico de drogas em Tefé