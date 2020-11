Homem é detido com mais de 1kg de drogas em Manacapuru

| Foto: Divulgação / PMAM

Manaus – Um homem foi detido com 1,5 kg de drogas por Policiais Militares da Força Tática do 9º BPM, no Biribiri, bairro do município de Manacapuru, por volta das 20h do último sábado (21).

Policiais militares do 2° Pelotão da Força Tática (Motocicletas) do 9° Batalhão de Polícia Militar de Manacapuru, em patrulhamento de rotina pela rua Antônio Pacheco Teles.

Conforme informado pelo comandante da unidade, Major PM Padilha, a guarnição avistou um cidadão em atitude suspeita, o mesmo ao perceber a presença dos policiais empreendeu fuga, sendo alcançado. Os Policiais ao procederem as buscas encontraram em poder do mesmo 1 (uma) sacola contendo 04 (quatro) porções de substâncias, supostamente, oxi; totalizando 1.510 (hum mil e quinhentos e dez) gramas; 01 (um) celular, juntamente com um livro de caixa.

Diante dos fatos o infrator recebeu voz de prisão e juntamente com o material aprendido foi conduzido para a Delegacia Interativa de Polícia Civil de Manacapuru, para procedimentos legais.

