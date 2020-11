Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo no Novo Aleixo

| Foto: Divulgação

Manaus – Policiais Militares da Ronda Ostensiva Cândito Mariano (Rocam), detiveram um homem de 35 anos por porte ilegal de arma de fogo neste domingo (22), no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.



Segundo a Rocam, a guarnição da viatura 6761 recebeu denúncia de que na rua Lírio do Mar, no referido bairro, havia um indivíduo brigando com sua esposa e portando uma arma de fogo.

No local a equipe abordou o homem com as características da denúncia e em sua cintura foi encontrado um revólver calibre 38 e R$ 342 (trezentos e quarenta e dois reais).

Diante dos fatos os policiais conduziram a materialidade e o suposto acusado até o 6° DIP para as providências cabíveis

*Com informações da assessoria

