Polícia acaba com festa clandestina com 2 mil pessoas em Manaus

Com a chegada das forças policiais, o público dispersou rapidamente | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus – Uma festa clandestina com mais de 2 mil pessoas, a maioria adolescentes, foi encerrada na noite deste domingo (22), na avenida Nathan Xavier, no Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) informou ao Portal Em Tempo que chegaram ao local por meio de denúncias ao serviço emergencial 190.

Tropas especializadas da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foram deslocadas para o bairro para dar suporte às equipes.

Segundo a polícia, a festa irregular ocorria no meio da rua, impedindo o fluxo de veículos. Segundo relatos recebidos por meio de denúncias, aos poucos o evento foi atraindo uma verdadeira multidão. Os sons vinham de chamados “paredões”.

Com a chegada das forças policiais, o público dispersou rapidamente.

Em operação na área, policiais militares da Rocam prenderam um homem de 33 anos por roubos. Com o infrator, foi localizada uma motocicleta, que estava sem placa, e dois aparelhos celulares.

A motocicleta também possuía restrição de roubo. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

As equipes da CIF, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), chegaram ao bairro por volta das 20h, com o reforço de policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Companhia de Operações Especiais (COE) e outras tropas do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

*Com informações da assessoria





Leia mais:

Festa clandestina com mais e 500 pessoas em Manaus