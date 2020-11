Após briga, 'Cuscuz' é morto a facadas no bairro Planalto, em Manaus

A motivação da briga que causou a morte de "Cuzcuz" ainda é desconhecida pela polícia. | Foto: Divulgação

Manaus - O autônomo Hélio Santana dos Santos, conhecido como "Cuscuz", de 44 anos, foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (23). O crime aconteceu na avenida Desembargador João Machado, conjunto Belvedere, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 4h30, a vítima estava com um grupo de pessoas, quando se envolveu em uma briga com outro homem, não identificado.

"Cuscuz" foi agredido e atingido com vários golpes de faca. Após o crime, o suspeito fugiu sem ser identificado.

Policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas ao chegarem ao local encontraram apenas a vítima ensanguentada e sem vida.

A equipe policial não conseguiu localizar o autor do crime. O corpo de Hélio foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte.

A motivação da briga, que causou a morte de "Cuscuz", ainda é desconhecida pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

