Homem é assassinado com estocadas no Amazonas

Manaus - Osório Aleulia Lima Júnior, de 28 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (23), por volta das 1h40, após ser assassinado com estocadas causadas por um objeto perfuro cortante. O crime aconteceu no bairro Donga Michiles, em Maués (distante 269 quilômetros de Manaus).

De acordo com a equipe da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), além de Osório, outros dois homens deram entrada no hospital do município com perfurações no corpo.

Osório não resistiu aos ferimentos e morreu. As circunstâncias do caso ainda não foram divulgadas pela polícia. Após os feridos receberem alta, eles devem prestar esclarecimentos para que a polícia possa elucidar o caso.

A investigação está a cargo do policiais civis da 48° Delegacia Interativa de Polícia (DIP).