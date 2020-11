Trio é preso após assaltar funcionários de concessionária de energia

Manaus - Três criminosos, que não tiveram os nomes revelados pela polícia, foram presos na tarde desta segunda-feira (23), por volta das 15h40, na rua Del Valle, na comunidade Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus. Eles haviam acabado de assaltar funcionários de uma concessionária de energia.

De acordo com o tenente Carvaló da Força Tática, os suspeitos abordaram as vítimas enquanto elas faziam atualizações cadastrais de clientes. Após o fato, a equipe conseguiu capturar dois deles - que indicaram onde estava outro comparsa.

No local foram recuperados seis aparelhos celulares. Com o trio, os policiais militares apreenderam uma arma de fogo falsa utilizada para intimidar as vítimas.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Veja o momento da prisão;

