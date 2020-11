Quinze pessoas presas em municípios do interior do AM no fim de semana

| Foto:

Manaus - Neste final de semana, em municípios do interior do estado, 15 pessoas foram presas pela Polícia Militar do Amazonas pelos crimes de tentativa de homicídio, violência doméstica, furto e tráfico de entorpecentes.

De acordo com a assessoria da Polícia, em nota ao Portal EM TEMPO , entre a sexta-feira (20/11) e a madrugada de hoje (23/11), também foram apreendidos dois adolescentes com quase 400 porções de drogas.

As prisões e apreensões foram registadas nos municípios de Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Eirunepé, Humaitá, Itamarati, Manacapuru, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, Rio Preto da Eva e Tefé.

Três pessoas com idade entre 28 e 40 anos foram presas e um adolescente, de 13 anos, apreendido na rua Ponte Vila Nova, bairro Santa Luzia, município de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus). Com o grupo, foram encontradas porções de cocaína.

Já em Boca do Acre (distante 1.028 quilômetros da capital), militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem de 22 anos e uma mulher, de 19, por tráfico de drogas. Com o casal foram encontrados 140 pacotes e porções de cocaína e barra de maconha.

