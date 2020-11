Ossada humana é encontrada em área de mata na avenida das Flores

O corpo foi removido pela equipe do IML | Foto: Divulgação

Manaus - Uma ossada humana foi encontrada na tarde desta segunda-feira (23), por volta das 16h30, em uma área de mata na avenida das Flores, no conjunto Viver Melhor 2, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações da equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ossada foi encontrada por um catador que passava pelo local. A área foi isolada pelos policiais militares e as equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

Ao lado do cadáver havia um documento com o nome Marinaldo dos Santos Hortiz, que está desaparecido desde o ano passado. A identificação só deve ser feita após exame de DNA.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia Mais

Corpo de 'Paquita' é encontrado em avenida de Manaus

Homem é perseguido e assassinado a tiros no Centro