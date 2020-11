Após briga, homem é ferido com golpes de faca no Centro de Manaus

O homem foi encaminhado para um hospital da cidade | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem que não teve o nome revelado foi ferido com golpes de faca na tarde desta terça-feira (24), nas proximidades do Mercado Municipal Adolpho Lisboa, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

O caso foi atendido pela 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom). De acordo com o tenente Adiel, uma viatura se deslocou até o local e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a vítima.

"Testemunhas não deram muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas possivelmente foi uma briga entre moradores de rua", explicou a autoridade policial.

A vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

