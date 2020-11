Motorista passa horas amarrado em porta-malas após assalto em Manaus

A vítima passou pelo menos três horas nas mãos dos criminosos | Foto: Reprodução

Manaus - Um motorista de aplicativo de mobilidade urbana passou horas de terror no final da tarde desta terça-feira (24), durante um assalto após uma corrida. Os suspeitos passaram, pelo menos, três horas cometendo diversos crimes utilizando o carro dele e o deixaram amarrado no porta-malas do veículo. O carro e a vítima foram abandonados no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus.

Segundo a vítima, ele pegou quatro passageiros por volta das 17h30, na avenida Arquiteto José Henriques B. Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. A corrida tinha como destino o bairro Compensa, na Zona Oeste. Assim que os homens entraram no carro , já renderam a vítima e anunciaram o roubo.

"Os assaltantes me amarraram e me colocaram no porta-malas do veículo. Desde então, eles cometeram vários assaltos pela cidade. Trabalho há um ano e meio como motorista de App e essa foi a primeira vez que fui roubado. Levaram dois aparelhos celulares meus e a renda do dia", relatou a vítima.

Os suspeitos abandonaram a vítima no bairro Lago Azul, na Zona Norte, onde os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

