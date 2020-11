Detento que trocou tiros com a polícia na Compensa morre em hospital

Manoel já tinha várias passagens criminais | Foto: Divulgação

Manaus - O detento Manoel Junio Monteiro Bastos , que havia fugido do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste de Manaus, no dia 6 do mês passado, trocou tiros com a polícia nesta terça-feira (24) e morreu no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul.

A morte foi constatado por volta das 18h42, segundo o relatório do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a polícia, a troca de tiros aconteceu na Vila Marinho, no bairro Compensa, na Zona Oeste, em ação de equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) . Duas armas de fogo foram apreendidas com Manoel, que é considerando um criminoso de alta periculosidade.

Manoel, que fugiu do HPS João Lúcio onde fazia tratamento contra um câncer cerebral, foi atingido com um tiro próximo ao tórax. Ele já tinha passagens por homicídio, tráfico de drogas e roubo, além de ser apontado com líder do tráfico de drogas no bairro Coroado, na zona Leste.

O corpo dele foi removido e levado a sede do IML , onde passou por exame necroscópico.

Leia Mais

Mãe leva filho morto para SPA e polícia suspeita de maus-tratos

Homem é preso com 7 kg de maconha e quase R$ 15 mil em Manaus