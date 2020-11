Detento do regime semiaberto é preso com arma de fogo na Cidade Nova

Manaus - Um detento do regime semiaberto, de 26 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (25), por volta de meio-dia e meia, na rua 175, do bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com uma arma de fogo.

De acordo com os policiais militares da Força Tática, as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o homem em atitude suspeita. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ao perceber a presença da polícia, ele demonstrou nervosismo. Na revista pessoal foi encontrada uma pistola calibre 380. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na delegacia foi constatado que ele já possui passagem criminal por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e clonagem de veículos.