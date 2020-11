Suspeito de assalto é baleado ao tentar desarmar policial no Centro

O suspeito foi socorrido e levado ao HPS 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Um suspeito de assalto que não teve o nome revelado pela polícia foi baleado no pé, na tarde desta quarta-feira (25), após reagir a uma abordagem. Ele tentou desarmar um policial militar nas proximidades do Terminal da Matriz, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o sargento Salazar, a equipe estava em patrulhamento de rotina quando foi acionada por um homem informando que três criminosos haviam subtraído o aparelho celular dele. O roubo aconteceu quando a vítima subiu no ônibus coletivo. Após buscas, os policiais localizaram os suspeitos e, no momento da abordagem, um deles reagiu e tentou desarmá-lo. Já os comparsas conseguiram fugir.

"Ordenei que ele se rendesse, mas ele reagiu e tentou tomar a arma. Tive que atirar para cessar a ação", relatou o sargento.

O suspeito foi atingido no pé e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, onde recebeu atendimento médico. Com ele, foi recuperado o aparelho celular da vítima. Após receber alta, ele deve ser apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) .

