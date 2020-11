Vídeo: Guardador de veículo é esfaqueado no pescoço, em Manaus

Manaus - Um guardador de veículos, conhecido apenas como "Zoio", foi esfaqueado na noite desta quarta-feira (25), por volta das 20h30, na avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, na Zona Sul. O suspeito do crime fugiu.

De acordo com testemunhas, o homem que é morador de rua e guarda veículos teria chegado na via pública acompanhado de um homem. No local eles teriam discutido e a vítima foi atingida com um golpe de faca no pescoço. O suspeito fugiu e o guardador ficou agonizando na via pública.

Manchas de sangue se espalharam pelo chão | Foto: Suyanne Lima





O homem pediu socorro às pessoas que passavam pela rua e elas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe fez o atendimento médico e o conduziu para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja a reportagem no local do crime: