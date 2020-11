TSE aprova envio de tropas federais para Manaus no 2° turno

O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, ressaltou a preocupação de toda a Justiça Eleitoral | Foto: Jarbas Oliveira / Folhapress

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou hoje (26) o envio de tropas federais para atuar no segundo turno das eleições municipais em Manaus.

O emprego do efetivo federal foi pedido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada estado, que alega aumento no número de crimes violentos e a presença de facções criminosas nas proximidades de seções de votação. Os governos do Ceará e do Amazonas deram anuência.

O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, ressaltou a preocupação de toda a Justiça Eleitoral com o aumento dos crimes violentos com motivação política no atual ciclo eleitoral. “É muito preocupante”, afirmou o ministro.

*Via Agência Brasil

Leia mais:

Bares e casas de show voltam a funcionar no primeiro dia de dezembro