Dupla é presa por trocar veículos por drogas e enviar para o Nordeste

Ao longo da ação policial para prender Andrey e Henrique, foram apreendidos dois veículos clonados, quatro quilos de drogas dentre maconha e cocaína, além de uma balança de precisão | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Andrey do Nascimento Andrade, de 21 anos e Henrique Teixeira Pedrosa, de 23 anos, foram presos na noite de quarta-feira (25), por serem integrantes de uma facção criminosa que trocava veículos clonados por drogas e enviava a região Nordeste do Brasil.

Eles foram presos em locais distintos da capital. Andrey foi preso em um shopping no bairro Nova Cidade, na zona Norte de Manaus, no momento em que negociava uma motocicleta roubada e clonada. Já Henrique, foi preso por volta das 23h30, na rua Paraguanaçu, no bairro Vila da Prata, na zona Oeste de Manaus.

"As investigações iniciaram há aproximadamente três semanas, quando nós constatamos a atuação da dupla na operação do tráfico de drogas no eixo norte/nordeste. As drogas recebidas por eles eram levadas por Andrey a Henrique que implantava os entorpecentes em 'mulas' que embarcavam para Salvador", explicou o delegado Cícero Túlio, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos.

Segundo a autoridade policial, o processo de fixar as drogas nas "mulas" acontecia em um motel na avenida do Turismo, na zona Oeste de Manaus, de onde elas já seguiam para o aeroporto.

"Foi capturada mais uma pessoa envolvida envolvida na organização criminosa na Bahia. Já identificamos também quem receberia as drogas, inclusive é um empresário que já recebeu muitos entorpecentes por intermédio de Andrey e Henrique. Na casa dele foi apreendida uma quantidade expressiva de entorpecentes, além de balança de precisão e um carregador de pistola", disse o titular da Derfv.

Material apreendido

Ao longo da ação policial para prender Andrey e Henrique, foram apreendidos dois veículos clonados, quatro quilos de drogas dentre maconha e cocaína, além de uma balança de precisão.

Os dois já possuem passagem pela polícia. Andrey já foi preso por roubo e Henrique por tráfico de drogas.

A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, receptação qualificada e uso de documento falso. Após os procedimentos cabíveis, eles serão levados a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Veja a coletiva de imprensa:

Leia mais:

Suspeito de assalto é baleado ao tentar desarmar policial no Centro