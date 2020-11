Casal é preso com armas e drogas em Tabatinga

Tabatinga - Um casal que não teve o nome revelado pela polícia foi preso na madrugada desta quinta-feira (26), por volta das 5h, no município de Tabatinga (distante 1.100 quilômetros em linha reta de Manaus). Os suspeitos estavam com armas de fogo e porções de drogas.

De acordo com os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a equipe estava em patrulhamento de rotina, quando abordaram um casal que andava no bairro Novo Paraíso. Durante revista pessoal foi encontrada com a mulher uma pistola calibre 380.

Já com o companheiro dela foi apreendido um revólver calibre 38. Questionados pela Polícia sobre a presença de mais materiais ilícitos, o casal informou que na casa deles haviam porções de droga. No local, também foram apreendidos uma espingarda calibre 12 e uma motocicleta com restrição de roubo.

O casal recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.