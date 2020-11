Jovem é preso com 2 kg de drogas em quitinete no Educandos

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 20 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (26), por volta das 17h, na rua Inácio Guimarães, do bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. Ele estava guardando mais de 2 kg de drogas em uma quitinete no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus.



De acordo com os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a ação iniciou após uma denúncia anônima informando que o jovem estaria com drogas no local onde residia. As características dele foram repassadas à equipe.

No lugar, o jovem foi identificado e durante a abordagem foram encontrados dois quilos de maconha do tipo skunk dentro de uma mochila, além de uma pedra de cocaína e duas balanças de precisão. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) .

