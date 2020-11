Vítima persegue e mata suspeito de roubo com tiro no peito em Manaus

Os "justiceiros" fugiram sem ser identificados | Foto: Divulgação

Manaus - Apontado por testemunhas como suspeito de assalto, Vicent Matheus Campos da Silva, de 20 anos, foi morto com um tiro no peito na madrugada desta sexta-feira (27), na avenida Circular Dois, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações repassadas à 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Vicent estava caminhando pela via quando foi abordado por uma dupla, que estava em uma motocicleta. Ele foi atingido com um tiro no peito e morreu no local.

Por volta de 0h40, quando a 27ª Cicom foi acionada, testemunhas relataram à equipe policial que, antes de ser morto, Vicent foi visto cometendo roubos naquela região. E que, possivelmente, um dos ocupantes da moto que atacou ele seria uma vítima de assalto.

Os "justiceiros" fugiram sem ser identificados. O corpo de Vicent foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

