Homem é preso com arma e munições em beco no Cidade de Deus

Manaus - Um homem de 28 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (27), por volta de meia-noite, no beco Jericó, no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com comparsas no local antes da chegada da polícia. Com ele foi encontrada uma arma de fogo .

Os policiais da Força Tática estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram um grupo de homens fugindo do local. Eles conseguiram alcançar um deles e na revista pessoal foi encontrado um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e numeração raspada.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Ele deve ficar à disposição da Justiça e já possuía passagem criminal por roubo majorado.

