Vídeo: Jovens são capturados com drogas em bote na Orla da Panair

Manaus - Quatro jovens foram capturados na noite desta sexta-feira (27), durante uma ação fluvial na Orla da Feira da Panair, no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus. Eles estava transportando porções de drogas.

De acordo com a equipe do Batalhão Ambiental, os quatro suspeitos estavam navegando no local quando foram abordados. Com eles foram localizadas porções de drogas.

Dois deles se identificaram como adolescentes e dois como maiores de idade. Os nomes dos suspeitos estão sendo checados pelos policiais civis do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Eles devem ficar à disposição da Justiça.

