Dupla é presa com mais de 320 porções de cocaína na Zona Norte

Manaus - Alessandro Castro Pereira, de 24 anos e Gleison Nobre Maciel, de 28 anos, foram presos na noite de sexta-feira (27), por volta das 23h, na rua Santarém, da comunidade Rio Piorini, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Eles estavam com mais de 320 porções de cocaína.

De acordo com os policiais militares da 18° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos estavam em via pública em uma motocicleta apresentando atitude suspeita. O condutor estava com uma camisa de mototaxista, já o passageiro portando uma mochila nas costas.

Assim que perceberam que estavam sendo observados pelos policiais, os suspeitos ainda tentaram fugir. No entanto, os policiais fizeram o cerco na área e abordaram a dupla criminosa.

Com eles foram apreendidas 318 trouxinhas de cocaína, 706 gramas da mesma substância em porções maiores, além de frascos de cloridrato de lidocaína, balança de precisão, material para embalo de drogas e a motocicleta modelo Yahama Factor, de cor preta e placas QZH-5F48.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

