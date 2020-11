Carro abandonado em ramal é recuperado pela Polícia Militar

O material apreendido foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus - Um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor vermelha, foi recuperado na noite de sexta-feira (28), por volta das 19h, no Ramal do Ipiranga, no conjunto João Paulo, na Zona Leste de Manaus. Ele havia sido abandonado no local.



De acordo com a equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o fato ocorreu após denúncias anônimas de moradores. Por meio da placa do veículo, os policiais conseguiram chegar até o proprietário que foi ao local com a chave reserva.

Para os policiais, ele informou que aluga o veículo e que não recebeu nenhuma notícia do homem que trafegava no veículo.

No interior do carro foram localizadas bolsas e aparelhos celulares abertos.

O material apreendido foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

