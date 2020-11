Homem reage a tentativa de assalto e é baleado na Zona Leste de Manaus

Manaus - Júlio R. S. P., de 32 anos, deu entrada na noite de sexta-feira (27), no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, por volta das 21h30. Ele foi baleado na Zona Leste de Manaus.



De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, a vítima teria sido abordada por assaltantes na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.



Durante a ação criminosa, ele reagiu e foi baleado de raspão no tórax e na cabeça.



Não há informações do estado de saúde da vítima e as circunstâncias devem ser investigadas pela Polícia Civil.

Leia Mais