Vídeo mostra bandidos invadindo escola em Manaus

Manaus - A Escola Municipal Francisca Mendes, localizada no bairro São José 2, zona Leste de Manaus, foi alvo de uma invasão na madrugada da última sexta-feira (27). Dois homens, ainda não identificados, foram flagrados pelas câmeras de segurança do local. Os suspeitos furtaram vários equipamentos da escola.



Vídeos das câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos, que aparecem invadindo a escola pelo telhado. Os homens levaram vários monitores da instituição de ensino.

Ao perceberem que estavam sendo monitorados pelo circuito interno de segurança, os homens tentaram danificar as câmeras para não serem identificados.

No mês de março, dois homens invadiram e assaltaram uma escola particular na Avenida Leonardo Malcher, no bairro Centro, em Manaus. Os assaltantes eram dois jovens de 18 e 16 ano. Eles fugiram levando dois celulares e um relógio.

