Homem é preso no Lírio do Vale com drogas e dinheiro

Manaus - Na madrugada deste domingo (29), um homem foi apreendido com drogas e dinheiro, no bairro Lírio do Vale, zona Oeste da cidade. A prisão foi realizada por policiais militares da 19º Companhia Interativa Comunitária.

Uma denúncia anônima chegou aos policiais militares, por meio de um aplicativo, a informação era sobre o suposto comércio ilegal de drogas que estaria acontecendo no beco Ireno, rua Vale do Sol, bairro Lírio do Vale 1.

A viatura se deslocou ao local da denúncia e, ao chegarem, avistaram dois homens suspeitos, que tentaram fugir quando perceberam a presença dos policiais. Um suspeito conseguiu efetuar a fuga, enquanto o outro foi capturado.

Os militares realizaram a revista pessoal, onde foram encontradas quinze trouxinhas de oxi e cem reais em espécie.

O suspeito recebeu voz de prisão e, juntamente com o material ilícito e o dinheiro, foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a tomada dos procedimentos legais.

