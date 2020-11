Segurança morre em hospital após ser baleado no Redenção

O corpo do segurança foi encaminhado à base do IML | Foto: Arquivo/ET

Manaus - O segurança Yan Francisco Guimarães Vasconcelos, de 25 anos, morreu na tarde de sábado (28), após ser baleado na madrugada do mesmo dia, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar , testemunhas informaram que Yan estava pulando o telhado de casas na rua Poranga, no Redenção, por volt das 2h30. Ele foi atingido com três tiros que atingiram o abdômen e os braços dele, disparados por uma pessoa não identificada.

Não há informações sobre as causas do homicídio e sobre a motivação da vítima estar supostamente pulando em telhados de casas da localidade.

O corpo da vítima foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML), o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

