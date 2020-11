Polícia flagra 80 crimes ligados à Lei Seca em Manaus

Manaus – No domingo (29) de segundo turno das eleições municipais, cerca de 80 crimes eleitorais relacionados ao descumprimento da Lei Seca foram registrados na cidade.

O consumo e a venda de bebidas alcoólicas estão proibidos desde às 22h de ontem (28) e será liberado a partir das 18h. Segundo a Secretária de Segurança Pública (SSP-AM) até a manhã deste domingo (29) mais um bar no bairro Tancredo Neves foi fechado.

Ainda na vistoria do último sábado (28), na capital amazonense, foram fechadas três festas, sendo uma clandestina com mais de mil pessoas pela Central Integrada de Fiscalização (CIF), além disso, durante as ações foram fiscalizados oito estabelecimentos, incluindo bares próximos à praça da saudade, no Centro.

A proibição foi anunciada no início do mês pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) que assinou a portaria nº 859/202, em parceria com a SSP, para estabelecer restrições.

Denúncias

Denúncias sobre crimes eleitorais podem ser feitas por meio dos telefones 190 e 181.

Leia Mais:

Polícia Civil fecha 79 bares durante operação em Manaus

Três festas com aglomeração são fechadas pela polícia em Manaus