Advogado e motorista são detidos por suspeita de compra de votos

Dinheiro apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um advogado e o motorista dele foram detidos no final da manhã deste domingo (29), por suspeita de compra de votos . Eles estavam com quase R$ 6 mil trafegando em um veículo no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Norte de Manaus. A ação ocorreu após uma denúncia anônima sobre o suposto crime eleitoral que estaria ocorrendo na localidade.

Policiais militares realizaram a abordagem do veículo modelo HB20, de cor preta e constataram o valor sem comprovação de origem. Segundo o delegado de Polícia Federal, Fábio Pessoa, policiais da instituição estavam passando no local e constataram a abordagem da Polícia Militar.

"Com o advogado foram apreendidos quase R$ 2 mil e em uma bolsa no porta-malas do veículo estava o restante do dinheiro. Não há nenhum comprovante da origem desse valor e a denúncia anônima foi correta em indicar quem estava dentro do carro e as características do veículo. Os dois foram conduzidos à base da Polícia Federal e estão sendo ouvidos pela autoridade policial. O delegado está colhendo as informações dos policiais militares e ouvindo os envolvidos para decidir se cabe ou não o flagrante por tentativa de compra de votos. Caso não haja o flagrante, o valor deve ser apreendido e o fato será remetido à Justiça Eleitoral, explicou Fábio Pessoa.

O delegado da Polícia Federal destacou ainda que durante o pleito já foram recebidas várias denúncias de compra de votos e transporte irregular de eleitores, mas a mais concreta até o momento foi essa que resultou na detenção de duas pessoas. Quem tiver alguma denúncia sobre crimes eleitorais pode entrar em contato por meio dos números: (92) 3655-1515 e 3655-1598, do plantão da Polícia Federal.

