Polícia Civil prende integrante de organização criminosa em Manacapuru

Manaus – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, cumpriu mandado de prisão preventiva em nome de Diego Lopes Cabral, 21, conhecido como “Boca” por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo, no último sábado (28).

Conforme o delegado Rodrigo Torres, titular da DIP, a investigação em torno do caso é um desdobramento da operação “Solimões Sem Fronteiras 2”, que ocorreu ao longo do dia 29 de setembro deste ano. No decorrer das diligências, as equipes constataram o envolvimento de Diego Lopes em diversos crimes cometidos em Manacapuru.

“Já com o mandado de prisão em aberto, mobilizamos as nossas equipes com o intuito de capturar o jovem, quando o mesmo chegava de uma festa. Durante a abordagem, nós encontramos, ainda, duas porções de cocaína em posse do infrator. Na ocasião, Diego confessou que estava novamente comercializando entorpecentes”, detalhou a autoridade.

O delegado destacou, também, que as investigações que apuram a ocorrência indicam que Diego integra uma organização criminosa atuante em Manacapuru. O mandado de prisão em nome do jovem foi expedido pela juíza Scarlet Barbosa Braga, da Vara Criminal de Manacapuru, no dia 10 de setembro deste ano.

Procedimentos

Conduzido à sede da DIP, o indivíduo foi indiciado por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo. Após os trâmites na unidade policial, ele permanecerá custodiado na carceragem da delegacia à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Polícia flagra 80 crimes ligados à Lei Seca em Manaus

Em Manaus, homens trocam tiros com a polícia e um é baleado na perna