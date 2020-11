Criminosos matam e enterram homem em cova rasa no Santa Etelvina

O local era de difícil acesso | Foto: Ayrton Senna Gazel

Manaus - Com as mãos amarradas, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (30), enterrado em uma área de mata, localizado na rua Bela Vista, comunidade Jardim Vera Cruz, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.



Testemunhas relataram à Polícia Militar que, por volta das 3h, quatro criminosos foram vistos tirando o corpo do porta-malas de um carro, modelo Voyage, de cor branca, placa não identificada.

Os suspeitos estacionaram o carro no fim da rua, que não é pavimentada, e arrastaram o cadáver por cerca de 100 metros até a área de mata, onde o enterraram.

Pela manhã, por volta das 8h, equipes da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por um morador que viu o pé da vítima para fora da cova.

O cadáver foi levado para o IML | Foto: Ayrton Senna Gazel

Devido a área ser de difícil acesso, a 26ª Cicom teve que acionar o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) para auxiliar na remoção do cadáver. Após um trabalho de quase duas horas, a equipe de resgate conseguiu retirar o corpo da cova.

“O terreno é muito irregular e dificultou a remoção. Acreditamos também que o buraco tenha sido feito antes e os criminosos só vieram fazer a desova do cadáver", explicou o capitão Soeiro, comandante da 30ª Cicom, que estava coordenando os trabalhos na área.



Os peritos explicaram que o cadáver apresentava manchas de sangue, mas devido estar sujo de barro não deu para identificar perfurações ou outras marcas de violência no local. A vítima estava com as mãos amarradas para frente.

O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar a autoria e motivação do crime.

Leia mais

Travesti é morta com golpe de punhal no peito na Zona Leste de Manaus



Jovem morto a tiros é encontrado em campo de futebol no Amazonas