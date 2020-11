Após sequestro, motorista de app é resgatado de porta-malas em Manaus

Motorista de aplicativo foi resgatado dentro do porta-malas do próprio veículo | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista de aplicativo foi encontrado desorientado dentro do porta-malas do próprio carro, depois de ter sido vítima de um sequestro-relâmpago, na noite do último domingo (29). O homem foi socorrido por polícias militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na estrada do Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, o homem teve o veículo, modelo Gol, cor prata, roubado por criminosos armados. Na ocasião do crime, os criminosos teriam aterrorizado a vítima com ameaças.

Depois de ter tido o celular e a carteira porta-cédulas roubados pelo bando, o motorista foi colocado no porta-malas do veículo e abandonado na estrada.

Após ter sido resgatado pelos policiais militares, a vítima estava tão desnorteada e assustada que não soube informar o próprio nome. O motorista foi orientado a registrar um Boletim de Ocorrência (BO), para que o caso seja investigado.

O Portal Em Tempo entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, mas, até às 10h50 desta segunda-feira (30), nenhum registro de ocorrência sobre o caso havia sido formalizado.

Outro caso

Na noite do dia 3 deste mês, outro motorista de aplicativo de mobilidade urbana também foi assaltado no bairro Puraquequara. Depois da corrida ter sido finalizada, o suspeito anunciou o roubo. A vítima reagiu e acabou sendo esfaqueada.

