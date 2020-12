Dez carros roubados são recuperados em Manaus no fim de semana

Polícia Militar do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Seis motocicletas e quatro carros com restrição de roubo e furto foram localizados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) durante fiscalização entre sexta-feira (27/11) e a madrugada de hoje (30/11). Os veículos foram localizados em Manaus e em dois municípios do interior do estado.

Nas ações, três suspeitos de crimes foram presos e um adolescente foi apreendido. Os crimes de adulteração, roubo e furto de veículos motivaram as prisões.

Em Manaus, os automóveis foram encontrados em ações registradas nos bairros Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Antônio Aleixo, Colônia Terra Nova, Compensa, Distrito Industrial, Educandos, Gilberto Mestrinho e Tancredo Neves.

No interior, a PM encontrou veículos com restrição de roubo e furto nas cidades de Coari e Urucurituba.

Na zona leste da capital, bairro Colônia Antônio Aleixo, um homem de 24 anos foi preso por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) por adulteração de veículo. Com ele foi encontrada a motocicleta Honda, vermelha, placa JXP-4367. O 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) registrou o caso.

Pelo furto da motocicleta Honda, vermelha, placa NOX-5055, um homem de 34 anos foi preso no bairro Praça 14 de Janeiro, por policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Já na zona sul, militares da 3ª Cicom localizaram a motocicleta Honda, azul, placa OAL-6616, com restrição de roubo, no bairro Distrito Industrial 1.

Veículos localizados

• Motocicleta Honda, preta, placa PHB-0850



• Motocicleta Honda, vermelha, placa NOX-5055



• Motocicleta Honda, azul, placa OAL-6616



• Motocicleta Honda, vermelha, placa JXP-4367



• Motocicleta Biz, prata, placa PHP-0888



• Motocicleta Honda Titan 160, azul, sem placa



• Carro Gol, vermelho, placa PHB-2E86



• Carro Fiat, prata, placa QXT-5E89



• Carro Gol, cinza, placa NOZ-7639



• Carro Gol, branco, placa PHS-3910