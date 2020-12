Homem sobrevive após levar tiro no peito e na boca, no Santa Etelvina

| Foto:

Manaus - Baleado com um tiro no peito e outro na boca, um homem, ainda não identificado, sobreviveu a um atentado na manhã desta terça-feira (1º). Ele foi atacado em frente da própria casa, localizada na rua 12 de fevereiro, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Conforme a 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 10h, dois criminosos chegaram no local em uma motocicleta, de características não divulgadas, e efetuaram os tiros contra o homem.

A vítima foi atingida com um tiro no peito e outro na boca, que atravessou a garganta dela. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu o homem ainda com vida.

Inicialmente, a vítima foi levada para o Hospital Delphina Aziz e depois encaminhada para o Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste.

A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas para polícia. Não há atualização sobre o quadro de saúde do homem baleado.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

