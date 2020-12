Motorista de app pula de carro para sobreviver a roubo em Manaus

Manaus - Três homens identificados como Danízio de Oliveira Cavalcante, 30, Fabrício da Silva Ferreira, 20, e Marcos Paulo Coelho Fernandes da Costa, 18, foram presos em flagrante por assaltar um motorista de aplicativo, de 29 anos, na madrugada desta terça-feira (1), no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Segundo policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos solicitaram a corrida no igarapé do passarinho, bairro Colônia Terra Nova. O destino seria o bairro Novo Israel, mas em um determinado momento da viagem, o trio sacou uma escopeta caseira e anunciou o roubo.

O bando planejava colocar a vítima no porta-malas, mas o motorista se jogou do carro ainda em movimento, enquanto os criminosos assumiram a direção do veículo, modelo Ford Ka, cor preta, e fugiram.

De acordo com a polícia, a vítima foi socorrida por uma equipe da 26ª Cicom, que rastreou o celular da vítima. Após a localização apontar para a região do bairro Santa Etelvina, os policiais se dirigiram ao local indicado e avistaram Danízio e Marcos jogando as chaves e o celular da vítima em uma pequena área de mata.

A dupla foi capturada e durante a abordagem dos dois criminosos, Marcos informou que o terceiro suspeito, Fabrício, era quem estava com a arma utilizada no momento do roubo e que eles o haviam deixado no bairro Monte das Oliveiras.

Já no local, ao constatar a presença da Polícia Militar, Fabrício tentou fugir e correu para uma casa, onde tentou descartar a arma de fogo, mas acabou sendo preso.

Ainda conforme a equipe da 26ª Cicom, vários motoristas de aplicativo tentaram agredir os criminosos, mas foram impedidos pelos policiais. A arma caseira foi apreendida, já o carro, o celular e a quantia de R$57 foram recuperados e devolvidos à vítima.

O trio foi conduzido ao 6º DIP, onde foi autuado em flagrante por roubo majorado, e posteriormente serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.

Leia mais

Após sequestro, motorista de app é resgatado de porta-malas em Manaus

Em 6 horas, 5 motoristas de app são roubados e sequestrados em Manaus