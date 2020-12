Base Arpão apreende três quilos de drogas em Coari

Policiais da Base Fluvial Arpão, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), apreenderam aproximadamente três quilos de maconha durante vistoria a embarcações no Rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O material ilícito foi localizado nesta terça-feira (1), por volta das 7h da manhã.

A droga foi encontrada na embarcação N/M Monte Sinai II, oriunda do município de Tefé e que tinha Manaus como destino final. A droga foi encontrada dentro de uma mochila preta. Um dechavador foi encontrado no local. O equipamento é utilizado no processo de confecção de cigarros de entorpecentes. Ninguém foi preso. A apreensão do material representa um prejuízo de cerca de R$ 30 mil aos criminosos.

Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A Operação “Hórus” é um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça. As denúncias podem ser feitas através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia em todo o estado.

*Com informações da assessoria