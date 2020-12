Homem é executado em beco no bairro Compensa: veja o vídeo

O homem levou pelo menos 10 tiros | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Um homem ainda não identificado foi executado com pelo menos 10 tiros, na noite desta terça-feira (1°), no beco Santa Maria, na rua das Indústrias, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele acabou sendo surpreendido por um "pistoleiro".

Testemunhas afirmam que no local existe um ponto de vendas de drogas, mas que não sabem informar se o homem teria ido até o local para comprar entorpecentes. Ele foi alvejado e agonizou até a morte sem receber socorro.

As equipes da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas e já fazem o isolamento da área. Muitos curiosos se aglomeram para observar a ocorrência. O corpo dele vai ser removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja a reportagem no local do crime: