'Bocão' é preso com 7 armas enterradas em terreno baldio na zona Norte

Manaus - O foragido da Justiça Anderson Costa dos Santos, de 35 anos, conhecido como "Bocão", foi preso no final da manhã desta quarta-feira (2), com sete armas de fogo de grosso calibre. Ele e dois comparsas haviam enterrado armas em um terreno baldio na rua Gesilene Ferreira, bairro Santa Etelvina, na zona Norte de Manaus.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), "Bocão" é integrante de uma facção criminosa e estava morando em um condomínio, no bairro Lago Azul, naquela mesma zona.

"Com esse grupo criminoso pode ser que haja mais armas ainda. A Policia Civil agora vai atuar no caso para que possamos apreender mais armas. A retirada desse indivíduo das ruas é muito importante, pois ele já estava foragido. Temos certeza que pessoas poderiam morrer com o uso desse armamento. São mais de 900 armas apreendidas somente neste ano", destacou o secretário de segurança do Amazonas (SSP-AM), coronel Louismar Bonates.

Após ele ser preso, as sete armas sendo elas uma submetralhadora, uma carabina e uma espingarda, além de quatro pistolas, foram apreendidas com munições de calibre variados. No local haviam outros dois indivíduos.

O trio foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Anderson já tinha um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

