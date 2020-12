Foragido da Justiça é preso após cometer assalto em Maués

Os policiais perceberam que no local havia uma outra casa nos fundos e no local o suspeito foi encontrado com uma arma de fabricação caseira. | Foto: Divulgação

Maués - Um foragido da Justiça que não teve o nome revelado pela polícia foi preso na tarde desta quarta-feira (2), por volta das 12h45, na rua Maçauari-Éden, no município de Maués (distante 269 quilômetros de Manaus). Ele havia cometido assaltos e já tem várias passagens criminais.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por moradores do local informando que o suspeito que estava foragido havia cometido um crime e estava em uma casa no local indicado.

Os policiais militares foram até a residência e ao perguntarem da mãe do suspeito sobre a presença deles, ela respondeu que não sabia do paradeiro dele e que fazia tempo que não via o próprio filho.

Os policiais perceberam que no local havia uma outra casa nos fundos e no local o suspeito foi encontrado com uma arma de fabricação caseira.

Ele ainda tentou fugir, mas foi contido pelas equipes policiais. Ao longo da ocorrência, um outro homem ao perceber a presença da polícia fugiu de uma casa vizinha. O local também era esconderijo do foragido e no local foram localizados produtos provenientes de crimes.

Foram apreendidos televisão, tablet e cosméticos. Uma vítima reconheceu os produtos.

O suspeito foi apresentado na 48° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia Mais:

Policia deflagra operação contra organização criminosa no AM

Mulher é atacada e esfaqueada por rivais no Centro de Manaus