Drogas são apreendidas em lixeira de embarcação no Porto de Manaus

Manaus - Pelo menos 2 quilos de drogas foram apreendidas na noite de terça-feira (2), por volta das 20h30, em uma embarcação que estava atracada no Porto de Manaus, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.



De acordo com os policiais militares da Força Tática, a ação iniciou após a denúncia anônima informar que um homem estava transportando entorpecentes na embarcação.

Devido a quantidade de passageiros, os policiais não conseguiram identificar quem era responsável pelo material, mas dois quilos de oxi foram encontrados dentro do lixeiro do banheiro do local.

O material apreendido foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

