Vigilante e assaltante são baleados após troca de tiros no Alvorada

Os baleados foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) | Foto: Divulgação

Manaus - Uma tentativa de assalto a uma distribuidora foi frustrada no final da tarde desta quarta-feira (2), na rua 4, do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O vigilante do local reagiu à ação criminosa e houve uma troca de tiros com os criminosos. Um deles foi atingido e o vigilante também ficou ferido.

De acordo com testemunhas, dois dos assaltantes chegaram em uma motocicleta e um deles chegou a pé. Eles anunciaram o assalto e houve a troca de tiros. O vigilante foi baleado com pelo menos dois tiros no abdômen, já o assaltante foi atingido com um tiro nas costas.

Os outros dois suspeitos fugiram sem levar nada do local. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Os dois foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . Assim que receber alta, o suspeito de assalto deve ser levado à uma delegacia.

O caso deve ser investigado pelo 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

