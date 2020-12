Traficante é morto após troca de tiros com a Rocam na Zona Norte

Manaus -Um traficante ainda não identificado morreu na tarde desta quarta-feira (2), após trocar tiros com uma equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). O fato ocorreu por volta das 12h30, na rua Curapapa, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe policial, eles receberam denúncia de que no local havia suspeitos vendendo drogas, ameaçando moradores e exibindo armas de fogo.

Durante diligências no local, a equipe avistou um grupo de homens que ao perceberem a presença da viatura saíram correndo. Um deles pulou o muro e efetuou um disparo de arma de fogo contra os policiais.

Na fuga, o suspeito tentou fazer uma mulher refém, mas o filho dela conseguiu puxar a mulher das mãos do suspeito.

O homem então efetuou mais um tiro contra os policiais e a equipe revidou atingindo o suspeito.

Ele foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na Zona Norte, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com ele foram apreendidas 71 trouxinhas de cocaína, nove trouxinhas de maconha, uma porção média da mesma substância, um revólver calibre 38 com cinco munições, sendo três intactas e duas deflagradas.

O material apreendido foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Leia Mais