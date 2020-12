Casal é preso após cometer 'arrastões' no Jorge Teixeira

Manaus - Daniela Souza dos Santos, de 34 anos e Thiago Arruda de Oliveira, de 39 anos, foram presos no início da noite desta quarta-feira (2), por volta das 18h, após cometerem "arrastões", no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A ação policial iniciou após denúncia ao 190.

De acordo com o capitão Soeiro, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um motorista de aplicativo presenciou o momento em que um quarteto, composto por três homens e uma mulher, cometeram um assalto na rua Topázio, daquele bairro.

Arma encontrada com o casal | Foto: Suyanne Lima

"Após tomarmos conhecimentos de que eles estavam em um veículo modelo Chevrolet Classic, de co preta, realizamos as buscas e eles abandonaram o carro na rua Pingo d'água e entraram em uma área de mata. Na fuga, dois conseguiram escapar e nós prendemos o casal com uma arma de fogo falsa", explicou o capitão Soeiro, da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).



O casal foi detido e apresentado no 30°Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

