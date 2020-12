Polícia investiga vendas de cirurgias em hospital de Manaus

Deccor cumpriu mandado de busca e apreensão no Hospital e Pronto-Socorro Adriano Jorge. | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (3), no Hospital Fundação Adriano Jorge (HFAJ), localizado na Zona Sul de Manaus. Há suspeitas de que cirurgias estariam sendo vendidas a pacientes em lista de espera.

De acordo com a Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), a denúncia das suspeitas da prática ilegal foi feita pela própria direção da unidade hospitalar.

Nesta primeira fase, a equipe apreendeu somente documentos e alguns objetos, que já dão alguns indicativos de como o esquema funcionava, segundo informou o delegado Guilherme Torres, titular da Deccor.

Em rápida conversa com a imprensa, Torres destacou que já existem suspeitos no radar da polícia. “Já identificamos algumas materialidades e alguns suspeitos, mas não podemos dar mais detalhes neste momento”, pontuou o delegado.

Guilherme Torres foi questionado se o esquema seria comandado por funcionários do próprio hospital, mas ele preferiu não responder e destacou que a operação continuará em novas etapas, após a análise do conjunto de material apreendido.

Resposta da Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM)

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que já instaurou, por meio da Secretaria Executiva de Controle Interno, procedimento para apurar administrativamente o caso e reforçou que está dando total e irrestrito apoio à Polícia Civil do Amazonas, tendo a denúncia que originou as investigações sido feita pela direção do HFAJ.

A SES-AM ressaltou que tem trabalhado com total transparência em seus atos, fortalecendo os mecanismos de controle interno, organizando procedimentos e fluxos para oferecer um serviço de saúde eficiente e para coibir qualquer tipo de prática prejudicial ao Estado e à sociedade.

