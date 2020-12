Homem armado com escopeta assalta turistas dentro de Museu em Manaus

Dentro da mochila estavam os aparelhos das vítimas e arma usada | Foto: Reprodução

Manaus - Um grupo de pessoas que esperavam ter uma tarde de lazer com turismo no Museu da Amazônia (Musa), na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus, acabaram sendo surpreendidas na tarde desta quinta-feira (3) por um criminoso armado com uma escopeta. Após "tocar o terror", ele subtraiu seis aparelhos celulares.

De acordo com o tenente Joselho da 15° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após o crime as equipes policiais foram acionadas e o suspeito adentrou uma área de mata. Com a perseguição, ele abandonou uma mochila.

Os policiais localizaram a mochila e dentro dela estavam cinco dos seis aparelhos celulares subtraídos e uma escopeta caseira utilizada para ameaçar as vítimas.

As buscas continuam sendo realizadas pelos policiais e o material apreendido juntamente com as vítimas serão apresentados no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Resposta

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria do Museu que em nota respondeu que no momento da ação criminosa a polícia foi acionada e todas as medidas foram tomadas para atender aos visitantes.

O diretor do MUSA Ennio Candotti ressalta que o Museu já estava atento à situação, visto que há assaltos frequentes nos ônibus da região.



Preocupados com a segurança dos visitantes e dos próprios colaboradores, recentemente foi reforçado o quadro de vigilantes do Musa e a diretoria do Museu da Amazônia juntamente com o representante da Divisão de Reservas do INPA receberam o Comandante da Polícia Turística do Amazonas (Politur) e representantes da 13ª e 30ª CICOM.



A Polícia se comprometeu a aumentar a vigilância na área com policiamento ostensivo fora do Museu e com rondas dentro do Musa.



