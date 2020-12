Homem morre ao trocar tiros com policiais da Força Tática em Manaus

A equipe estava em patrulhamento de rotina pelo local quando avistou três homens em atitude suspeita | Foto: divulgação





Manaus - David Setuba de Paula, de 21 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (3), por volta de meia-noite, após trocar tiros com policiais militares da Força Tática. O fato aconteceu na rua Juazeiro, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte.

De acordo com policiais da Força Tática, a equipe estava em patrulhamento de rotina pelo local quando avistou três homens em atitude suspeita. Assim que eles perceberam a presença da viatura, eles saíram correndo para uma área de mata.

Os policiais continuaram o acompanhamento e David efetuou um disparo em direção aos policiais, que revidaram a agressão. Os comparsas dele conseguiram fugir.

Com David foi localizado um revólver calibre 38 com cinco munições. Ele ainda foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do conjunto Galiléia, na Zona Norte de Manaus, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

O material apreendido foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o corpo do jovem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).