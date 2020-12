Adolescente é executado em rip-rap no Compensa

Manaus - Lucas Cauê da Silva Carvalho, de 16 anos, foi executado na tarde desta quinta-feira (3), por volta das 15h40, em uma área de rip-rap na rua Manaus, do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.



De acordo com testemunhas, a vítima seria moradora do bairro e estava supostamente vendendo drogas quando foi perseguida por criminosos de uma facção rival. Já que a área tem uma movimentação intensa do tráfico de drogas, os moradores não repassaram detalhes sobre as circunstâncias do crime. Ele temem represálias.

Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) já atuam no local fazendo o isolamento da área. A vítima já tinha passagem pela polícia por ato infracional análogo ao crime de roubo.

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica e do Instituto Médico Legal (IML) já foram acionadas para atenderem a ocorrência. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja a reportagem no local do crime: